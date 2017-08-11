Сергей Ташуев: Я не могу понять, почему у Кононова ушел стиль, который был в «Краснодаре»
Бывший главный тренер
«Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев высказался об игре команд в матче пятого
тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.
«Я вообще не могу понять Кононова: почему у него ушел тот стиль, который был в «Краснодаре». Из этого можно сделать вывод, что стиль команде прививается больше клубом, чем тренером. Сегодня «Ахмат» – команда достаточно агрессивная, но без изысков. Игра его проста: фланги – подача, фланги – подача.
«Краснодар» же в эпизодах свой стиль сохранял. Если брать глобально, то на поле были две эмоциональные команды. Игра выдалась яркая для комментаторов и болельщиков, а на самом деле матч получился нецелостный и лоскутный: фрагмент простого футбола, фрагмент вроде бы неплохой атаки. Классной игрой это не назовешь. Могла быть ничья, мог победить «Ахмат», а сложилось так, что выиграл «Краснодар».
Радует, что Академия «Краснодара» стала давать какие-то плоды за девять лет своей работы – Жигулев, Сулейманов и вот теперь Игнатьев. Иван – индивидуально сильный игрок, это самое главное для нападающего», – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Ташуева.
Напомним, «Краснодар» победил «Ахмат» благодаря голу 18-летнего нападающего Ивана Игнатьева.
Матч
Голы
Мартынович 53 (0:1). Лима 73 (1:1). Классон 76 (1:2). Швец 90 (2:2). Игнатьев 90 (2:3).
Состав
Ахмат: Городов, Семёнов, Сампайо (Лима, 70), Уциев, Анхель, Родолфо (Бериша, 65), Иванов, Мохаммади, Швец, Жаба, Митришев (Балай, 63)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Перейра, Петров, Газинский (Шишкин, 28), Каборе, Игнатьев, Вандерсон (Классон, 76)
Предупреждения:
Родолфо, 41 - Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция