Валерия Зайцева: На данный момент занята восстановлением формы

Блокирующая «Протона» Валерия Зайцева поведала о восстановлении послы травмы.

«Я готова работать по полной программе, что и делаю, в силу своих возможностей на данный момент, конечно. В настоящее время восстанавливаю свою прежнюю мышечную форму.

Упражнений на самом деле очень много, занимаюсь около трех-четырех часов в день по индивидуальной программе. В основном это упражнения на перемещения, скорость, сгибание. Пока не приступила к прыжковым элементам, работаю в тренажерном зале», — цитирует Зайцеву официальный сайт клуба.