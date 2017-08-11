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Валерия Зайцева: На данный момент занята восстановлением формы

Источник:  ЖВК «Протон»Комментарии

Блокирующая «Протона» Валерия Зайцева поведала о восстановлении послы травмы.

«Я готова работать по полной программе, что и делаю, в силу своих возможностей на данный момент, конечно. В настоящее время восстанавливаю свою прежнюю мышечную форму.

 Упражнений на самом деле очень много, занимаюсь около трех-четырех часов в день по индивидуальной программе. В основном это упражнения на перемещения, скорость, сгибание. Пока не приступила к прыжковым элементам, работаю в тренажерном зале», — цитирует Зайцеву официальный сайт клуба.

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