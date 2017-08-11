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Спортивный директор «Краснодара» покинул свой пост

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин покинул клуб.

«Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь «Краснодару» начать процесс по омоложению команды и смены поколений. Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать.

Признателен руководству клуба за год, проведенный в «Краснодаре». Хочу сказать теплые слова в адрес Сергея Николаевича Галицкого, Владимира Леонидовича Хашига, Арама Ардашевича Фундукяна, Игоря Михайловича Шалимова и всех сотрудников клуба. Здесь у меня появилось немало друзей. Желаю «Краснодару» успехов и дальнейшего процветания!

И, конечно, желаю подрастающим воспитанникам клубной Академии, среди которых много талантливых мальчишек, заиграть в Премьер-Лиге за клуб», - цитирует Зинина официальный сайт «быков». 

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