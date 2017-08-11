Абдусамад Гамидов: Дагестан заинтересован в проведении чемпионата Европы по борьбе в 2018 году

Предеседатель Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и заместитель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов обсудили подготовку заявки Дагестана на проведение чемпионата Европы в 2018 году.

Абдусамад Гамидов отметил поддержку ФСБР в проведении в Дагестане Кубка мира-2011 и других значимых турниров, открытия памятника пятикратному чемпиону мира Али Алиеву в штаб-квартире UWW в Корзье-сюр-Веве, а также строительстве спортивных сооружений.

- Мы готовы сделать все необходимое, чтобы чемпионат Европы по спортивной борьбе прошел в Дагестане. Могу Вас заверить, что и руководство Республики, и народ Дагестана заинтересованы в том, чтобы чемпионат прошел в нашем регионе. В первую очень, это будет проявлением уважения к борцам и всему борцовскому сообществу, добившемуся больших успехов. И хочется, чтобы Международная федерация борьбы приняла окончательное решение о проведении чемпионата у нас в республике. Для этого максимально комфортные условия мы создадим, - подчеркнул премьер Дагастана, который также возглавляет республиканскую федерацию борьбы.

Геогий Брюсов отметил, что Дагестан - одна из самых спортивных республик, а 42 тысячи занимающихся борьбой - это лучший показатель в стране.

- Мы видим, как развивается спортивная инфраструктура, как много объектов открывается в Каспийске и Махачкале, или же готовится к открытию. На всех объектах молодежь занимается спортом. Это говорит о том, что усилия, которые предпринимаются руководством республики при поддержке Минспорта России, дают свои плоды. Мы будем работать над тем, чтобы получить право проведения в 2018 году чемпионата Европы по борьбе именно в Дагестане. В ближайшее время инспекционный отчет будет направлен в Объединенный мир борьбы, - заявил Георгий Брюсов.

Решение о месте проведения чемпионата Европы будет принято в конце августа в Париже во время чемпионата мира. В случае положительного решения, ареной борцовского Евро-2018 станет 5-тысячный дворец спорта имени Али Алиева в Каспийске, открытый в 2011 году. Современный спорткомплекс принимал Кубок мира-2011 по вольной борьбе, ежегодно в нем проходит гран-при имени Али Алиева, а этим летом в нем состоялся чемпионат России по женской борьбе - первый крупный турнир по женским единоборствам на территории Дагестана.