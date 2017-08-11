Арсен Венгер: Я хочу, чтобы новый тренер «Арсенала» вывел клуб на новый уровень

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, каким видит своего преемника.

«Я хочу, чтобы тренер, который придет в клуб, вывел его на новый уровень. Я просто хочу быть уверен в том, что новый человек в состоянии хорошо работать», – приводит The Telegraph слова Венгера.

Также 67-летний француз рассказал о том, как в конце прошлого сезона команда реагировала на разговоры о его будущем в клубе.

«В один момент игроки подошли ко мне и спросили: «Что происходит?». Затягивая с решением, я создал в раздевалке атмосферу неопределенности. А хуже этого ничего быть не может.

Однажды мне пришлось сказать команде: «Ребята, смотрите, я с вами. Нам нужно выигрывать», – рассказал Венгер.

Напомним, «Арсенал» объявил о подписании двухлетнего контракта с Венгером 31 мая.

Сегодня в первом матче нового сезона премьер-лиги «Арсенал» сыграет на «Эмирейтс» с «Лестером». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча