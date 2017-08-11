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«Ливерпуль»: Коутиньо не продается

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Английский «Ливерпуль» выступил с заявлением относительно будущего полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Клуб хочет внести ясность относительно возможного трансфера Филиппе Коутиньо. Позиция «Ливерпуль» следующая: Коутиньо не продается, никаких предложений о переходе мы рассматривать не будем. Он останется игроком нашей команды», – говорится на официальном сайт мерсисайдцев.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Коутиньо со стороны «Барселоны». Проходила информация, что сумма трансфера составит 90 миллионов евро. Кроме того, сделка предусматривает значительные бонусы. С их учетом общая сумма трансфера может составить 120 миллионов евро. Сам бразилец был согласен на переход.

25-летний Коутиньо перешел в «Ливерпуль» в 2013 году из «Интера». В минувшем сезоне он провел 31 матч в премьер-лиге, забил 13 голов и сделал семь голевых передач.

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