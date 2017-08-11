«Зенит» – «Ахмат». 75 бесплатных автобусов-шаттлов будут ходить в день матча

Бесплатные автобусы-шаттлы довезут болельщиков до автобусной станции на Крестовском острове в день матча «Зенит» – «Ахмат» в 6-м туре РФПЛ.

На Крестовский остров шаттлы будут уходить от станций «Выборгская», «Петроградская» и «Чкаловская». В день второго тура против «Рубина» было задействовано 92 автобуса, на игре четвертого тура против «Спартака» – 105.

Напомним, встреча пройдет 13 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Ахмат» с девятью баллами идет на шестом месте.