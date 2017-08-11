«Зенит» – «Ахмат». 75 бесплатных автобусов-шаттлов будут ходить в день матча
Источник: ФонтанкаКомментарии
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автобусы-шаттлы довезут болельщиков до автобусной станции на Крестовском острове
в день матча «Зенит» – «Ахмат»
в 6-м туре РФПЛ.
На Крестовский остров шаттлы будут уходить от станций «Выборгская»,
«Петроградская» и «Чкаловская». В день второго тура против «Рубина» было
задействовано 92 автобуса, на игре четвертого тура против «Спартака» –
105.
Напомним, встреча пройдет 13 августа на стадионе «Санкт-Петербург»
и начнется в 20:00. «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Ахмат»
с девятью баллами идет на шестом месте.
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