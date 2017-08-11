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Владимир Бесчастных: В матчах ЦСКА - «Спартак» нет фаворита

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Тренер ленинградского «Тосно» Владимир Бесчастных поделился мнением о матче шестого тура РФПЛ, в котором сыграют московские ЦСКА и «Спартак».

«В дерби никогда нет фаворита. Счет предсказать не берусь, многое будет зависеть от нюансов. Можно планировать что угодно, но в случае, например, быстрого гола мгновенно придется перестраиваться. Невзирая ни на что, «Спартак» будет бороться за титул до последнего. При этом команде придется труднее, чем в прошлом сезоне. Забраться на вершину тяжело. Удержаться там — тяжело вдвойне.

Средняя линия у «Спартака» в целом неплохая — вне зависимости от конкретных имен. Да, отсутствуют Зобнин и Тимофеев. Но первый травмировался довольно давно, а второй никогда не был ключевым футболистом. В общем, никакой проблемы нет. Те, кто здоров, хорошо подготовлены и прекрасно понимают командный стиль и обязанности, которые должны выполнять. Марио Пашалич, впервые выйдя в «основе», отдал голевой пас. Не исключаю, что хорват сыграет и в субботу», — цитирует Бесчастных официальный сайт УЕФА.

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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