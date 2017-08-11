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Георги Петров: «Локомотив» нуждается в кадрах «молодежки»

Источник:  ВК «Локомотив» (Новосибирск)Комментарии

Главный тренер молодежной команды новосибирского «Локомотива» рассказал, что ряд его подопечных готовится к новому сезону с главной командой.

«Мы работали по новой системе – без выходных. Эта методика – новшество не только для российских команд, но и для европейских. Суть ее в том, чтобы подобрать такой комплекс упражнений, при выполнении которых участвовали бы все группы мышц. Почти каждый день на сборах у нас было по две тренировки, но при этом нагрузки планомерно дозировались. Такая схема оправдала себя — все игроки чувствовали себя хорошо, и никаких проблем со здоровьем у ребят не было.

Сейчас команде Суперлиги наша помощь необходима. Скоро эти ребята вернутся в молодежную команду, но если надо, то будут всегда готовы поработать с основой», — приводит слова Петрова официальный сайт «Локомотива».

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