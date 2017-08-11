Максим Осипов: Надеюсь сыграть на Кубке Башкортостана

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов прокомментировал свое возвращение в состав после травмы.

«Сегодня начал потихонечку тренироваться, сегодня тренировался без контакта, то есть без борьбы. Завтра уже выхожу с командой на полную работать. Надеюсь сыграть на Кубке Республики Башкортостан. Там уже как врачи и тренеры скажут. Но я надеюсь, что сыграю.

Смотрел все игры команды. Тяжело составить какое-то определенное мнение, тем более что хоккей сейчас совершенно другой, летний. Взяли первое место — я думаю, это говорит само за себя. Игра для летнего хоккея, я думаю, все равно на очень хорошем уровне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.