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Максим Осипов: Надеюсь сыграть на Кубке Башкортостана

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов прокомментировал свое возвращение в состав после травмы.

«Сегодня начал потихонечку тренироваться, сегодня тренировался без контакта, то есть без борьбы. Завтра уже выхожу с командой на полную работать. Надеюсь сыграть на Кубке Республики Башкортостан. Там уже как врачи и тренеры скажут. Но я надеюсь, что сыграю.

Смотрел все игры команды. Тяжело составить какое-то определенное мнение, тем более что хоккей сейчас совершенно другой, летний. Взяли первое место — я думаю, это говорит само за себя. Игра для летнего хоккея, я думаю, все равно на очень хорошем уровне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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