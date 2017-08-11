Бывший форвард сборной России «Зенита», «Динамо» и «Торпедо» Александр Панов стал обладателем карты друзей «Фратрии», сообщает официальный сайт фанатского объединения и движения болельщиков «Спартака».

Напомним, после окончания карьеры Панов стал открыто поддерживать «Спартак», а в нынешнем сезоне приобрел абонемент на фанатскую трибуну «Открытие Арены».

Кроме того, на прошлой неделе Панов отправился на свой первый выезд за «Спартак», посетив матч четвертого тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:5) на стадионе «Санкт-Петербург».

Добавим, что Панов также является основателем и руководителем футбольной школы «Пантера».