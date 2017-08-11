Исмаэл Лима: Я нечасто забиваю со штрафных
Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Лима поделился впечатлениями от забитого гола в матче пятого тура РФПЛ против «Краснодара».
«Да, сегодня была хорошая игра, очень жаль, что мы проиграли. Все старались, к сожалению, вот такой результат. Мне удалось забить сегодня, но я нечасто забиваю со штрафных. При этом всегда тренируюсь над этим элементом. В Грозном только день, но впечатления самые прекрасные, встретили меня радушно. Спасибо за такой теплый прием», — цитирует Лиму официальный сайт «Ахмата».
Г⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 1:1 73' Исмаэл pic.twitter.com/R86dRvANJY— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 августа 2017 г.
Матч
Голы
Мартынович 53 (0:1). Лима 73 (1:1). Классон 76 (1:2). Швец 90 (2:2). Игнатьев 90 (2:3).
Состав
Ахмат: Городов, Семёнов, Сампайо (Лима, 70), Уциев, Анхель, Родолфо (Бериша, 65), Иванов, Мохаммади, Швец, Жаба, Митришев (Балай, 63)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Перейра, Петров, Газинский (Шишкин, 28), Каборе, Игнатьев, Вандерсон (Классон, 76)
Предупреждения:
Родолфо, 41 - Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция