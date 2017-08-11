Исмаэл Лима: Я нечасто забиваю со штрафных

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Лима поделился впечатлениями от забитого гола в матче пятого тура РФПЛ против «Краснодара».

«Да, сегодня была хорошая игра, очень жаль, что мы проиграли. Все старались, к сожалению, вот такой результат. Мне удалось забить сегодня, но я нечасто забиваю со штрафных. При этом всегда тренируюсь над этим элементом. В Грозном только день, но впечатления самые прекрасные, встретили меня радушно. Спасибо за такой теплый прием», — цитирует Лиму официальный сайт «Ахмата».