Джастин Азеведо: Сделаю все, чтобы попасть на Олимпиаду

Нападающий «Ак Барса» и сборной Канады Джастин Азеведо поделился впечатлениями от выступления на предсезонном турнире в Сочи.



«Это честь для меня – надевать на себя эту майку. Я испытываю гордость. Это великолепно. Я вышел на лед, играл всем сердцем. У нас в команде много великолепных игроков, и каждый получит шанс. Это такая ситуация, когда ты сделаешь все, чтобы выиграть. Не важно, в каком звене играешь: первом, втором, десятом. Ты просто должен работать. Ожидал ли я вызова? Не знаю.



Шансы на то, чтобы поехать в Пхенчхан? Не знаю, не хочу об этом думать. Мечта попасть туда есть! Я хочу попасть на Олимпиаду. Я буду много работать, делать все, что от меня зависит, чтобы попасть на Игры. В основном, это будет работа в клубе, потому что нельзя угадать в какой момент появится скаут сборной и будет следить за мной. Каждая игра в этом сезоне будет для меня как просмотр в национальную команду», — цитирует Азеведо «БИЗНЕС Online».