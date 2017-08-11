Сумма отступных за Иско составит 700 миллионов евро

Как сообщает AS, «Реал» согласовал личный контракт с полузащитником Франсиско Иско.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять лет, а сумма отступных составит 700 миллионов евро.

Также сообщается, что «Реал» включил пункт с отступными в контракты всех футболистов клуба. Сумма компенсации за игроков первой команды составит не менее полумиллиарда евро, а второй – не менее 300 миллионов евро.