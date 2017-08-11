Василий Власов: В допинговых история замешана политика

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов выразил мнение, что в допинговых скандалах с участием российский спортсменов замешана политика.

Я прекрасно понимаю, что все эти «происки», связанные с допинг-пробами, чаще всего направлены в сторону России. Вот вам статистика — у США в три раза больше спортсменов, которые принимают допинг, однако никаких санкций в отношении них нет. При этом дисквалифицируют спортивные федерации нашей страны. Политика играет в спорте первую роль.

Мы знаем, что чаще всего именно США оказывают давление на сотрудников исполкомов различных спортивных организаций, федераций. Заметьте, это началось после возвращения Крыма домой. Только после этого появилось пристальное внимание к нашим спортсменам по допинговым вопросам. Это чистая политика.

Кроме того, многих на Западе бесит, что наши спортсмены, порой, сильнее, чем их. И они пытаются нечестными методами, фальсификациями подставить соперников, сделать их «козлами отпущения». Надо понимать, что у США и России примерно одинаковое число выступающих спортсменов, а значит, обнаруженные положительные допинг-пробы свидетельствуют не в их пользу.

При этом, конечно, современный спорт действительно сильно связан с допингом. Гонка за медалями — это в том числе и гонка соревнования фармацевтов», - цитирует Власова «Свободная пресса».