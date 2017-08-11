Руслан Нигматуллин: Думаю, с ЦСКА сыграет Селихов

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что Александру Селихову будет доверено место в воротах красно-белых в дерби с ЦСКА 12 августа в рамках 6-го тура чемпионата России.

Селихов защищал ворота «Спартака» в выигранном матче 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0). В предыдущем матче «Спартака» в премьер-лиге красно-белые пропустили пять мячей от петербургского «Зенита» (1:5), тогда ворота спартаковцев защищал Артем Ребров.

«Вратарский вопрос перед дерби у ЦСКА и «Спартака» разный. В «Спартаке» есть конкуренция во вратарской линии. Был разгром, дали передохнуть Реброву, но Селихов проявил себя нормально, сыграл уверенно. Думаю, с армейцами он и сыграет, - сказал Нигматуллин. - В ЦСКА, думаю, Акинфеев поправится и сыграет со «Спартаком», Помазуна хотелось бы поздравить с дебютом, немного психологически он подошел неподготовленным к этому матчу, но начинать как-то надо. У парня отличные вратарские данные. Мне говорили, пока сто голов не пропустишь, хорошим вратарем не станешь. Ну, вот он начал свои пропускать».