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Руслан Нигматуллин: Думаю, с ЦСКА сыграет Селихов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что Александру Селихову будет доверено место в воротах красно-белых в дерби с ЦСКА 12 августа в рамках 6-го тура чемпионата России.

Селихов защищал ворота «Спартака» в выигранном матче 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0). В предыдущем матче «Спартака» в премьер-лиге красно-белые пропустили пять мячей от петербургского «Зенита» (1:5), тогда ворота спартаковцев защищал Артем Ребров.

«Вратарский вопрос перед дерби у ЦСКА и «Спартака» разный. В «Спартаке» есть конкуренция во вратарской линии. Был разгром, дали передохнуть Реброву, но Селихов проявил себя нормально, сыграл уверенно. Думаю, с армейцами он и сыграет, - сказал Нигматуллин. - В ЦСКА, думаю, Акинфеев поправится и сыграет со «Спартаком», Помазуна хотелось бы поздравить с дебютом, немного психологически он подошел неподготовленным к этому матчу, но начинать как-то надо. У парня отличные вратарские данные. Мне говорили, пока сто голов не пропустишь, хорошим вратарем не станешь. Ну, вот он начал свои пропускать».

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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