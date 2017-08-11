Антидопинговый координатор ВФЛА: Российские легкоатлеты чисты перед WADA

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова выразила уверенность, что российские легкоатлеты чисты перед Всемирным антидопинговым агентством.

- Наши легкоатлеты сейчас прозрачны и чисты… У нас нет какой-то боязни допинг-контроля, - цитирует Иконникову «Свободная пресса» - Все стремятся к тому, чтобы их как можно чаще тестировали и даже рады, когда к ним приезжают инспекторы. Каких только методов проверки нет. Существует внезапный допинг-контроль, внесоревновательный, соревновательный контроль. То есть российская легкая атлетика очищается.

— Опишите текущую ситуацию с допуском российских легкоатлетов к соревнованиям…

— Сейчас у нас несколько десятков спортсменов получили допуск к международным соревнованиям. Но это относится только к 2017 году. Если нашу федерацию не восстановят в правах в этом году, то спортсмены будут подавать индивидуальные заявки на 2018 год.

Вообще, статус нейтрального спортсмена, позволяющий выступать на международных соревнованиях, хотят получить очень многие. У нас таких около 200 человек. Часть из них, правда, получили отказы, а часть запросов еще рассматриваются. В IAAF каждый случай разбирают индивидуально. Одна из причин для отказа — это недостаточное количество сданных допинг-проб. Поэтому все и стремятся сдавать пробы. В этом случае позже подается повторная заявка.

— Есть ли «свет в конце тоннеля» с возвращением ВФЛА в IAAF?

— Работа по выполнению критериев допуска у нас идет постоянно. Их нам выдвинула IAAF. Мы постоянно взаимодействуем в рамках рабочей группы. Делаем все возможное, чтобы легкоатлеты выступали именно как представители России, а не в независимом статусе. Тем не менее, как вы знаете, в начале августа конгресс IAAF решил продлить лишение ВФЛА членства в IAAF.

Если смотреть на борьбу с допингом шире, то важно, чтобы нынешние проблемы с выступлениями спортсменов не отразились на состоянии спорта в долгосрочной перспективе. Ведь когда негде выступать, мотивация у юных спортсменов падает. Им нужно иметь перед глазами действующих кумиров. Будем надеяться, что все эти допинговые скандалы продлятся не так долго и на ситуацию в будущем не повлияют.

— По-вашему, основой этих скандалах является, собственно, спорт и допинг или в большей степени политика?

— Мне сложно сказать. Не знаю.