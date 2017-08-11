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Андрей Кириленко: Невыход сборной России из группы на Евробаскете будет провалом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евробаскете-2017

«Очень не люблю делать прогнозы, да и ставить цели. Для меня успешным будет выход в полуфинал. Считаю, что команда, которая у нас сегодня есть, способна быть в четвёрке и потенциально бороться за медали. Невыход из группы, несомненно, будет провалом. А если вылетим в 1/8 или 1/4 финала… Проиграть ведь тоже можно по-разному. Так что моя оценка будет зависеть от содержания игры. Сейчас в десятке сильнейших команд Европы выделяются разве что испанцы и чуть-чуть французы. Остальные примерно равны по силе, и в отдельный день каждый может победить каждого», – цитирует Кириленко «Матч ТВ».

Напомним, сборная России сыграет первый матч на Евобаскете против команды Турции. Матч состоится 1 сентября.

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