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Валерий Кечинов: «Спартак» - фаворит дерби с ЦСКА

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от встречи красно-белых с ЦСКА в шестом туре РФПЛ.

Игра пройдет 12 августа на арене армейцев.

«Не было пока матча, который ЦСКА провел бы на хорошем уровне. Это касается и победных матчей тоже: с «Тосно» (2:1) тоже не было целостной игры, сам «Тосно» неплохо выглядел, мог забить и еще. У ЦСКА пока нет такой стабильной игры, после которой мы могли бы сказать, что это претендент на золото. Да «Спартак» проиграл «Зениту» (1:5), но уже в следующем матче с «Арсеналом» без вопросов выигрывает (2:0). У ЦСКА таких игр не было. Так что, я думаю, «Спартак» в этом матче фаворит», - сказал Кечинов.

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

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