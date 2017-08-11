Валерий Кечинов: «Спартак» - фаворит дерби с ЦСКА

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от встречи красно-белых с ЦСКА в шестом туре РФПЛ.

Игра пройдет 12 августа на арене армейцев.

«Не было пока матча, который ЦСКА провел бы на хорошем уровне. Это касается и победных матчей тоже: с «Тосно» (2:1) тоже не было целостной игры, сам «Тосно» неплохо выглядел, мог забить и еще. У ЦСКА пока нет такой стабильной игры, после которой мы могли бы сказать, что это претендент на золото. Да «Спартак» проиграл «Зениту» (1:5), но уже в следующем матче с «Арсеналом» без вопросов выигрывает (2:0). У ЦСКА таких игр не было. Так что, я думаю, «Спартак» в этом матче фаворит», - сказал Кечинов.