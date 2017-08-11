Чех сыграл один период в прощальном матче хоккеиста Гавлата

Голкипер «Арсенала» Петр Чех принял участие в прощальном матче бывшего форварда хоккейной сборной Чехии Мартина Гавлата.

35-летний вратарь совершил однодневную поездку в Брно, где вышел на лед и отыграл один период на позиции голкипера.

«Я пообещал «Арсеналу», что вернусь сразу же после игры. Утром у нас была тренировка. Так что эта совсем не продолжительная поездка. Я все понимал и сыграл, не слишком утруждая себя. Один период – хорошая разминка для меня. Отличный опыт, мне все понравилось», – сказал Чех.

36-летний Гавлат не играл в прошлом сезоне на профессиональном уровне, а до этого провел 15 сезонов в НХЛ за «Оттаву, «Чикаго», «Миннесоту», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис».

В 2007 году Гавлат участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В составе сборной Чехии он стал чемпионом мира (2000) и бронзовым призером чемпионата мира (2011).