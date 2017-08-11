Василий Уткин: «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду-2018 в урезанном виде

Телекомментатор Василий Уткин в своем канале в Telegram сообщил, что имеющимся у него сведениям, холдинг «МАТЧ!» планирует резко сократить затраты на освещение Олимпиады-2018.

«МатчТВ свернул активность по организации работы на Олимпиаде в Пхенчхане. В Корее не заказаны студийные площади, комментировать планируется из Москвы, на месте будут работать только съемочные группы, которые будут готовить информационные сюжеты. Это навряд ли может быть скорректировано в оставшееся до Олимпиады время, поскольку все сроки для аренды комментаторских позиций и организации студии на месте событий исчерпаны.



Это наверняка связано с экономией бюджета. Стоит вспомнить, что телеканал Россия-2 на Олимпиаде в Лондоне тоже практически не работал на месте. Но вряд ли экономия может быть единственным резоном.

Весьма вероятно, что на самом деле люди, принимающие решения о финансировании, достаточно высоко оценивают риски по дисквалификации сборной России полностью или частично на ближайших Зимних Играх. И в этом случае овчинка выделки действительно может не стоить.

Еще в начале календарного года планы МатчТВ по освещению Олимпиады были совершенно иными и подразумевали работу по самому высокому ранжиру», - написал Василий Уткин в своем канале «Кря Продакшн».

Ранее «Советский спорт» сообщал, что Правительство России планирует выделить телеканалу «Матч ТВ» почти один миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019 в Красноярске.