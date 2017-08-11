Михаил Мамиашвили: Цель сборной России на чемпионате мира - командная победа

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что задачей сборной России по греко-римской борьбе на чемпионате мира в Париже является командная победа.

«У нас всегда одна задача на чемпионате мира - показать максимальный результат и победить в командном зачете. Не хочу повторять избитую фразу о неблагодарности или наивности каких-то медальных планов. Если каждый спортсмен по-настоящему раскроет свой потенциал, то в каждой весовой категории наши ребята способны бороться за медали. Хочу пожелать главного - чтобы они раскрыли свой потенциал.

Это первый чемпионат мира после Олимпийских игр. Начался новый олимпийский цикл, уже идет подготовка и отбор к Играм в Токио. И сегодня в жесткой конкуренции, существующей практически в каждой весовой категории, определены первые номера, которые будут представлять сборную страны в Париже», - цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».