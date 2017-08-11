Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Мамиашвили: Цель сборной России на чемпионате мира - командная победа

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что задачей сборной России по греко-римской борьбе на чемпионате мира в Париже является командная победа.

«У нас всегда одна задача на чемпионате мира - показать максимальный результат и победить в командном зачете. Не хочу повторять избитую фразу о неблагодарности или наивности каких-то медальных планов. Если каждый спортсмен по-настоящему раскроет свой потенциал, то в каждой весовой категории наши ребята способны бороться за медали. Хочу пожелать главного - чтобы они раскрыли свой потенциал. 

Это первый чемпионат мира после Олимпийских игр. Начался новый олимпийский цикл, уже идет подготовка и отбор к Играм в Токио. И сегодня в жесткой конкуренции, существующей практически в каждой весовой категории, определены первые номера, которые будут представлять сборную страны в Париже», - цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Мамиашвили: Власко имел колоссальные перспективы, мы возлагали на него надеждыПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что погибший борец Юрий Власко имел колоссальные перспективы.«Форма должна быть удобной, а не яркой!»«Форма должна быть удобной, а не яркой!»Как в ОКР в один день и награждали, и представляли новую форму для сборнойМихаил Мамиашвили: На чемпионате мира будем бороться за медали во всех весахМихаил Мамиашвили: На чемпионате мира будем бороться за медали во всех весахИтоги чемпионатов России проанализировал президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.Михаил Мамиашвили: Мы будем вынуждены внедрить паспорт болельщиковПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказала о мерах, которые могут быть приняты в целях избежать вмешательства болельщиков в проведение турниров.«Перенесем чемпионат России на Северный полюс». Видео новой массовой драки«Перенесем чемпионат России на Северный полюс». Видео новой массовой дракиБолельщики устроили массовую драку на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани.
Олимпиада
Василий Уткин: «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду-2018 в урезанном виде
Футбол
Чех сыграл один период в прощальном матче хоккеиста Гавлата
Футбол
Валерий Кечинов: «Спартак» – фаворит дерби с ЦСКА
Футбол
Руслан Нигматуллин: Думаю, с ЦСКА сыграет Селихов
все новости
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвиливсе новости