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Нападающий «Наполи» Сапата может перейти в «Локомотив»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Принадлежащий «Наполи» нападающий Дуван Сапата может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.

По данным издания, в услугах 26-летнего колумбийца заинтересованы «Торино», «Сампдория», а также московский «Локомотив». Однако потенциальных покупателей отпугивает цена, установленная «Наполи» за Сапату», – 25 миллионов евро.

Минувший сезон форвард провел на правах аренды в «Удинезе». В 39 матчах во всех турнирах он забил 11 голов и сделал 5 голевых передачи.

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