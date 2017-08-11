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Игорь Фефелов: Смогу много забивать в «Металлурге»

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Форвард новокузнецкого «Металлурга»Игорь Фефелов поделился впечатлениями пребывания в команде.

«Мне понравился коллектив и тренерский штаб. Я тренировался в команде, поддерживал форму. Агент вел переговоры с клубами из КХЛ. Мне предложили контракт в «Металлурге», и я его подписал. Можно сказать, что проникся командным духом.

Роль в команде? Все началось еще при Торчетти в ЦСКА. Именно он попробовал меня как игрока, сдерживающего для первой пятерки соперника. После пары матчей он меня хвалил, отмечал, что у меня получается это делать. Так стал работать над этой ролью и дальше. Важно было выигрывать на вбрасываниях, читать игру, вести силовую борьбу и отдавать длинный пас. Такую роль я выполнял в ЦСКА, и потом в «Сибири». Сейчас играю в атаку, можно добавить в игру немного творчества. Всегда хочется, чтобы твоя фамилия горела на табло. Не менее приятно отдать хороший пас, чтобы партнер отличился. Конечно, хочу много забивать, отдавать, уверен в «Металлурге» смогу это делать. 

Новая команда только начинает свой путь. Равнодушных в коллективе нет, а это главное в построении боеспособного коллектива. Наша задача выиграть Кубок! «Кузня» должна быть лучшей, и другой вариант даже не стоит рассматривать. Еще раз повторюсь, что предсезонные турниры — это часть подготовки.

В ВХЛ теперь есть два клуба из Китая? Я в прошлом году был в Китае. Правда, мы приехали в отель, заселились, и все было как обычно. Хотя немного разочарования осталось. Ожидал увидеть гигантский мегаполис, высотки и так далее. А на деле попали в обычный город, немного не ухоженный. Но это мои ожидания, и мои проблемы. Хотя Китай огромная страна с историей, и туристам там есть на что посмотреть. Нас кормили в отеле под присмотром клуба. Я вообще очень избирателен к пище, слежу за диетой. Стараюсь не есть летучих мышей после шести вечера», — цитирует Фефелова официальный сайт ВХЛ.

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