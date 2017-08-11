Гараю осталось согласовать последние детали контракта со «Спартаком»

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай близок к подписанию контракта со «Спартаком», сообщает Superdeporte.

В четверг агент 30-летнего аргентинца Жорже Мендеш прибыл в Валенсию, чтобы обсудить с руководством клуба трансфер двух своих клиентов. Кроме Гарая Мендеш также представляет интересу защитника Жоау Конселу.

Ранее Гарай сообщил руководству «Валенсии», что хочет вернуться в Россию, где он провел три сезона за «Зенит». Клуб также не против трансфера, так как сможет вернуть потраченные в прошлом году за защитника 25 миллионов евро.

По данным источника, переговоры Гарая со «Спартаком» еще не завершены, но сторонам осталось согласовать последние детали. Не исключено, что подписание контракта состоится уже в пятницу.

Напомним, в прошлом сезоне Гарай провел 27 матчей в примере и забил четыре гола.

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