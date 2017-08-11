Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на три матча главного тренера «Балтики» Игоря Черевченко и его помощника Валерия Климова, сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

«Тренеры «Балтики» Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча чемпионата ФНЛ за оскорбление судьи в перерыве матча с «Енисеем» (0:5), за что и были удалены с поля и досматривали игру с трибуны. Черевченко также был оштрафован на 30 тысяч рублей, так как не принес извинения», - сказал Григорьянц.



