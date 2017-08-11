Вячеслав Колосков: Марокко не в состоянии организовать чемпионат мира

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что Марокко не сможет провести чемпионат мира-2026.

«Дело в том, что на этом турнире будет уже 48 команд. Марокко не справится с этим. Я был на чемпионате мира среди клубных команд в Марокко, шесть команд они у себя принимали, и то еле-еле управлялись, а уж с 48 командами-участницами, так это вообще абсолютно бесперспективно.

Если все страны Магриба за это возьмутся, еще может быть, но одна страна не справится», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

Напомним, ранее Королевская федерация футбола Марокко сообщила, что претендует на проведение чемпионата мира 2026 года.