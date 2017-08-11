Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Колосков: Марокко не в состоянии организовать чемпионат мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что Марокко не сможет провести чемпионат мира-2026.

«Дело в том, что на этом турнире будет уже 48 команд. Марокко не справится с этим. Я был на чемпионате мира среди клубных команд в Марокко, шесть команд они у себя принимали, и то еле-еле управлялись, а уж с 48 командами-участницами, так это вообще абсолютно бесперспективно.

Если все страны Магриба за это возьмутся, еще может быть, но одна страна не справится», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

Напомним, ранее Королевская федерация футбола Марокко сообщила, что претендует на проведение чемпионата мира 2026 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Колосков: Только три клуба будут бороться за чемпионствоПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что за чемпионство в новом сезоне РФПЛ будут бороться только «Спартак», ЦСКА и «Зенит».Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футболаПочетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче за Суперкубок России, в котором «Спартак» в дополнительное время обыграл «Локомотив» (2:1).Вячеслав Колосков: Газзаев может улучшить игру сборнойПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал критику Валерия Газаева в адрес сборной России по футболу.Вячеслав Колосков: Марадона у руля сборной – утопияПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал слова Диего Марадоны о желании возглавить сборную России.Вячеслав Колосков: Сборная России сыграла не лучшим образомПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.
Олимпиада
Василий Уткин: «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду-2018 в урезанном виде
Футбол
Чех сыграл один период в прощальном матче хоккеиста Гавлата
Футбол
Валерий Кечинов: «Спартак» – фаворит дерби с ЦСКА
Футбол
Руслан Нигматуллин: Думаю, с ЦСКА сыграет Селихов
все новости
Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосковвсе новости