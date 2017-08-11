Президент «Урала»: Поступило предложение по трансферу Лунгу от зарубежного клуба

Екатеринбургский «Урал» получил предложение от зарубежного клуба по трансферу полузащитника Чисамбы Лунгу.

«На данный момент у нас есть предложение от одного зарубежного клуба по поводу Чисамбы. Этот игрок многое сделал для нашего клуба, и если предложение нас устроит, то мы, конечно, его отпустим», - цитирует ТАСС президента «Урала» Григория Иванова.

Напомним, Лунгу перешел в «Урал» в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.

Таблица трансферов РФПЛ