Александр Кошкин: Не могу обещать высоких результатов «Енисея» в Лиге чемпионов

Главный тренер красноярского «Енисея» Александр Кошкин поделился ожиданиями от Лиги чемпионов.

«Для нас это новый уровень как в плане подготовки, так и в плане проведения соревнований, ведь Лига чемпионов – один из важнейших европейских турниров, команды здесь на порядок серьезнее, чем в том же Кубке Вызова. Основной нашей задачей будет выход в групповой этап. Мы начнем с третьего раунда квалификации. Будем играть с победителем пары «Марица Пловдив» (Болгария) — «ЛП Виести Сало» (Финляндия).

Женский волейбол в Финляндии не самый сильный, сборная больше 20 лет не квалифицировалась на чемпионат Европы. У болгарок на уровне сборной тоже нет особых достижений, но, так или иначе, что «Марица», что «Сало» — чемпионы своих стран. Мы внимательно проанализируем эти игры и постараемся подойти максимально готовыми. Каких-то сверхрезультатов обещать не могу, но обещаю – будет интересно», — цитирует Кошкина официальный сайт «Енисея».