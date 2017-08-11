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Борис Игнатьев: Черчесов не очень использовал организационный ресурс

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту наставника российской национальной команды.

Напомним, сегодня исполняется ровно год с момента, как Черчесов возглавил сборную. Под его руководством команда провела девять товарищеских матчей, в которых одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, а также выступила на Кубке конфедераций, где не смогла выйти из группы, одолев новозеландцев, но уступив португальцам и мексиканцам.

- Тренерский штаб подобрал довольно сносный состав спарринг-партнеров, - сказал Игнатьев. - Это непростое дело, когда команда не участвует в конкретных соревнованиях. У сборной это получилось — она на всех уровнях просмотрела свои возможности. С точки зрения результата, он не является плачевным, хотя радоваться нечему. Черчесов добился того результата, которого мы заслуживаем. По тому составу наших футболистов мы занимаем то самое место, которое должны на данном этапе занимать.На мой взгляд, Черчесов не очень использовал организационный ресурс. Когда он только докладывал о своей работе, было предложение создать тренерский совет, который не только бы рекомендовал некоторых футболистов, но и брал бы на себя некоторую ответственность. Так было во все времена. У меня было предложение ввести в состав тренерского штаба главного тренера молодежной сборной. Тот бы давал рекомендации по тем футболистам, которые сегодня-завтра могли бы усилить нашу команду. Также немного затянулось время формирования команды как таковой. Возможно, года ему хватит для того, чтобы определить костяк.

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