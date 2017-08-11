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Сергей Базаревич: Решение по участию Зайцева и Пушкова в Евробаскете пока не принято

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что пока не принял решения по участию в Евробаскете защитника Вячеслава Зайцева и форварда Антона Пушкова

«По участию Зайцева и Пушкова мы пока не приняли решение. Мы посмотрим, как будут развиваться события на турнире в Казани. И примем решение по составу уже по возвращении в Москву. Оба игрока здоровы, у них все в порядке», – цитирует Базаревича «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Зайцев и Пушков пропустят Евробаскет-2017.

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