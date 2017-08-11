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Федерация футбола Франции получила трансферный сертификат Неймара

Источник:  Федерация футбола ФранцииКомментарии

Федерация футбола Франция сообщила о получении международного сертификата на трансфер форварда Неймара.

Ранее 25-летний бразилец, перешедший в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро, пропустил матч первого тура лиги 1 с «Амьеном» (2:0) из-за того, что не мог быть заявлен за новую команду.

Накануне стало известно, что «Барселона» не разрешит испанской федерации передать документы на Неймара французской стороне до тех пор, пока не получит деньги от «ПСЖ».

Таким образом, теперь Неймар будет заявлен за новую команду и сможет дебютировать в «ПСЖ» в воскресенье (13 августа) в матче второго тура с «Генгамом» на стадионе «Рудуру». Начало матча – 22:00 (мск).

Матч

Генгам - ПСЖ

Место и дата

13 августа 22:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

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