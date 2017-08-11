Сергей Орешкин возглавил молодежку петербургского «Динамо»
Источник: ХК «Динамо СПб»Комментарии
Бывший
главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин возглавил МХК «Динамо СПб»,
сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Бывший главный тренер динамовской молодежки Николай Акимов
продолжит работу в команде в качестве старшего тренера. Ранее Орешкин был назначен на должность консультанта «Динамо» СПб.
Напомним, Орешкин возглавлял московское «Динамо» с 2015 года. Под
его руководством команда дважды доходила до полуфинала конференций КХЛ.
МХК «Динамо СПб» в сезоне-2016/17 вышло в плей-офф МХЛ, где
уступило «Красной Армии».
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