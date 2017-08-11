Сергей Орешкин возглавил молодежку петербургского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин возглавил МХК «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Бывший главный тренер динамовской молодежки Николай Акимов продолжит работу в команде в качестве старшего тренера. Ранее Орешкин был назначен на должность консультанта «Динамо» СПб.

Напомним, Орешкин возглавлял московское «Динамо» с 2015 года. Под его руководством команда дважды доходила до полуфинала конференций КХЛ.

МХК «Динамо СПб» в сезоне-2016/17 вышло в плей-офф МХЛ, где уступило «Красной Армии».