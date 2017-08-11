Марк Рубин: «Локомотив» долго в лидерах не продержится

Футбольный эксперт Марк Рубин поделился мнением о лидерстве «Зенита» и «Локомотива» на старте чемпионата России.

- Лидерство «Зенита» объясняется комплектованием, - сказал Рубин. - Пришло новое руководство. Пришел новый современный тренер. Обстановка в клубе изменилась. Манчини имеет опыт работы с выдающимися клубами. Его игроцкое прошлое - гарантия авторитета для игроков. У «Локомотива» другой случай. Семина хотели убирать из клуба в прошлом сезоне, все-таки 70 лет, но потом решили предоставить еще один шанс. И он хорошо подготовил команду к сезону. Сделал ставку на Фернандеша, Миранчука. Но «Локо» долго не продержится в лидерах. Он выиграл только одну топовую игру - у ЦСКА.

- «Зенит» тоже - у «Спартака». А вот матч с «Уралом» сложился совсем по-другому.

- Матч со «Спартаком», конечно, удивил. Такое впечатление, что красно-белые все еще празднуют чемпионство, некоторые игроки «не в себе». Бьются только Зе Луиш, Промес и Ребров. Что касается матча с «Уралом», то сказались перелет, жесткий график. Манчини применил вялую ротацию. В традициях итальянской тренерской школы - менять состав целиком. Так делал, например, Синиша Михайлович, работавший в «Интере», «Фиорентине», «Милане». Надо было в матче с «Уралом» дать игровую практику Жулиано, Дзюбе. А так они уйдут из «Зенита» - и снова будет короткая скамейка.