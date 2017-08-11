«Эдмонтон» подписал Ямамото

Форвард Кайлер Ямамото подписал контракт новичка с «Эдмонтоном», сообщает официальный сайт клуба.

18-летний американец провел три сезона в WHL (Западная хоккейная лига) за «Спокан Чифс» и в 190 матчах в лиге набрал 227 (84+143) очков.

По итогам прошлого сезона Ямамото был включен во вторую символическую сборную Западной конференции WHL.

В 2016 году в составе сборной США нападающий выиграл бронзу юниорского чемпионата мира и стал лучшим снайпером турнира с семью голами.

На драфте 2017 года «Эдмонтон» выбрал Ямамото в первом раунде под общим 22-м номером.

Ожидается, что следующий сезон форвард также проведет в «Спокане».