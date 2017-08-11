Юрий Семин: Об интересе «Локомотива» к Веллитону первый раз слышу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что первый раз слышит об интересе железнодорожников к бывшему нападающему столичного «Спартака» Веллитону.

Накануне СМИ сообщили, что 30-летний бразилец расторг контракт с турецким «Кайсериспором» из-за задержки зарплаты и не исключил возможного продолжения карьеры в России. Появилась также информация, что переговоры с Веллитоном ведет «Локомотив».

«Первый раз слышу об этом (об интересе «Локомотива» к Веллитону). Форварда мы ищем, он должен быть», - сказал Семин.

Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 до 2014 год.

В минувшем сезоне он провел 28 матчей в чемпионате Турции и забил 12 мячей.

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