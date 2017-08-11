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Дмитрий Шляхтин: В Самаре созданы все условия для возвращения «Крыльев» в РФПЛ

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Директор «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал старт команды в ФНЛ.

«В межсезонье руководство клуба совместно с главным тренером «Крыльев» Андреем Валерьевичем Тихоновым активно поработали в части формирования состава. «Крылья» сильно обновились, пришли новые футболисты, у нас новый тренерский штаб. Времени на подготовку было немного, поэтому команда выстраивает свою игру уже по ходу сезона. Тем не менее после 7 туров наша команда идет на первом месте, важно лидирующие позиции сохранить и укрепить их. Очевидно, что пока «Крылья» играют не на 100%, команде есть где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать.

«Крылья» получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в Премьер-Лигу. Что касается селекции, то работа продолжается. Руководство клуба совместно с тренерским штабом анализирует ситуацию по составу, смотрим, какие позиции требуют укрепления. Определенные кандидатуры у нас есть. Не исключено, что один-два новых игрока до закрытия трансферного окна в «Крыльях» появится», — цитирует Шляхтина официальный сайт самарского клуба.

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