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Виктор Гончаренко: Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, ЦСКА по инерции бежал в атаку

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем шестого тура премьер-лиги со «Спартаком» высказался о календаре на старте сезона и изменениях в игре команды.

– У армейцев с самого начала сезона очень плотный игровой график. Насколько команде удается справиться, на ваш взгляд?
– На данный момент, серьезных проблем я не вижу, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Понятно, что сейчас пошли матчи через два дня на третий, и это сложнее, чем играть через три дня на четвертый. Стараемся учитывать ситуацию и делать все необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков. В частности, понимаем, что в каких-то поединках может понадобиться определенная ротация состава.

– Показалось, что в первых матчах чемпионата против «Анжи» и «Локомотива» в игре армейцев наблюдался крен в сторону атаки.
– Это действительно так. Атакующий потенциал у нас довольно высокий, надо стараться по максимуму его использовать. С другой стороны, нельзя забывать: если команда не пропускает, её шансы на победу гораздо выше.

– Любопытно, откуда появился этот временный перекос в сторону атаки. Весной его не было заметно, в большинстве матчей команда выглядела по-настоящему сбалансированной, регулярно забивала и почти не пропускала.
– Абсолютно нормальное явление, когда приходит новый тренер. Сначала ты больше думаешь о защите. Когда оборонительные действия более-менее отлажены, приступаешь к построению игры в атаке. Собственно говоря, так и образуется этот крен – если созидательная игра удается, в какой-то момент может ослабнуть концентрация в защите. По сути, именно это с нами и произошло. Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, команда по инерции бежала в атаку, и нас за это наказывали.

Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 12 августа на «Арене ЦСКА». Начало – 17:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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