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Медель станет игроком «Бешикташа»

Источник:  ФК «Бешикташ»Комментарии

Защитник «Интера» Гари Медель станет игроком турецкого «Бешикташа».

Официальный сайт «Бешикташа» отмечает, что стороны все еще продолжают переговоры.

Ранее сообщалось, что к 30-летнему чилийцу проявляют интерес московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Меделя в 12 миллионов евро.

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