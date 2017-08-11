Медель станет игроком «Бешикташа»
Источник: ФК «Бешикташ»Комментарии
Защитник «Интера» Гари Медель станет игроком турецкого «Бешикташа».
Официальный сайт «Бешикташа» отмечает, что стороны все еще продолжают переговоры.
Ранее сообщалось, что к 30-летнему чилийцу проявляют интерес московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».
#ComeToBeşiktaş ⚡️ pic.twitter.com/9QfWkoaPhA— Beşiktaş JK (@Besiktas) 11 августа 2017 г.
Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Меделя в 12 миллионов евро.
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