Эрнани: Молло посоветовал мне перейти в «Сент-Этьен»

Полузащитник «Сент-Этьена» Эрнани поделился впечатлениями от перехода во французский клуб.

– Чувствую себя хорошо и хочу помочь клубу добиться тех задач, которые стоят перед ним. Йоан Молло был моим партнером по «Зениту», он посоветовал мне дать согласие перейти в «Сент-Этьен», это великий клуб, – приводит слова Эрнани официальный сайт «Сент-Этьена».

Напомним, «Сент-Этьен» арендовал Эрнани до конца сезона-2017/18 с правом выкупа за 12 миллионов евро. Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.

Бразилец перешел в «Зенит» зимой 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». За петербургский клуб он провел 9 матчей. Контракт Эрнани с «Зенитом» истекает в 2022 году.

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло выступал за «Сент-Этьен» с 2013 по 2015 год.