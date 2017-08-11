Эрнани: Молло посоветовал мне перейти в «Сент-Этьен»
Источник: ФК «Сент-Этьен»Комментарии
Полузащитник
«Сент-Этьена» Эрнани поделился впечатлениями от перехода во французский клуб.
– Чувствую себя хорошо и хочу помочь клубу добиться тех
задач, которые стоят перед ним. Йоан Молло был моим партнером по «Зениту», он
посоветовал мне дать согласие перейти в «Сент-Этьен», это великий клуб, –
приводит слова Эрнани официальный сайт «Сент-Этьена».
Напомним, «Сент-Этьен» арендовал Эрнани до конца
сезона-2017/18 с правом выкупа за 12 миллионов евро. Transfermarkt.de оценивает
полузащитника в 4 миллиона евро.
Бразилец перешел в «Зенит» зимой 2017 года из «Атлетико
Паранаэнсе». За петербургский клуб он провел 9 матчей. Контракт Эрнани с «Зенитом»
истекает в 2022 году.
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло выступал за «Сент-Этьен» с
2013 по 2015 год.
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