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Бердыев, Рыжиков и Карадениз пришли на панихиду умершего на матче «Рубина» болельщика (видео)

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, а также игроки команды Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз пришли на панихиду болельщика, скончавшегося во время домашнего матча казанцев с «Локомотивом».

Им оказался председатель кассационного состава гражданской коллегии ВС РТ Вячеслав Грицков, у которого случился сердечный приступ.

Сразу после игры Бердыев выразил соболезнования его семье.

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