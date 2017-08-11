Бердыев, Рыжиков и Карадениз пришли на панихиду умершего на матче «Рубина» болельщика (видео)
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, а также игроки команды Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз пришли на панихиду болельщика, скончавшегося во время домашнего матча казанцев с «Локомотивом».
Им оказался председатель кассационного состава гражданской коллегии ВС РТ Вячеслав Грицков, у которого случился сердечный приступ.
Сразу после игры Бердыев выразил соболезнования его семье.
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