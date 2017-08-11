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Мария Самойлова: Каждое лето обязательно летим отдыхать с Ефимовой

Источник:  ВК «Ленинградка»Комментарии

Доигровщица «Ленинградки» Мария Самойлова  рассказала, что после каждого сезона вместе с блокирующей Екатериной Ефимовой летит отдыхать.

«Несколько лет назад в моей жизни появилась одна традиция: несмотря на то, как и где мы провели сезон, обязательно выбираемся «на солнышко» с Екатериной Ефимовой. И когда «сборникам» дали небольшой отдых, мы улетели на Кипр. Море, солнце и морепродукты.

 В этот раз «ничегонеделанию» было отведено побольше времени. Ну а вернувшись домой, начала не спеша паковать чемоданы – начинался новый сезон в «Ленинградке», — цитирует Самойлову официальный сайт клуба.

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