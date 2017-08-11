Киз признана лучшей теннисисткой июля

17-я ракетка мира Мэдисон Киз стала победительницей голосования на официальном сайте WTA по выбору лучшей теннисистки июля.

22-летняя американка набрала 36% голосов и опередила Катерину Синякову из Чехии (34%) и Екатерину Макарову из России (30%).

В июле Киз дошла до второго круга Уимблдона, после чего стала победительницей турнира Bank of the West Classic в Стэнфорде. В полуфинале Киз нанесла поражение четвертой ракетке мира Гарбинье Мугурусе из Испании, а в финале победила свою соотечественницу Коко Вандевеге.

Добавим, что ранее в номинации игрок месяца побеждали: Серена Уильямс (январь), Элина Свитолина (февраль), Елена Веснина (март), Лаура Зигемунд (апрель), Симона Халеп (май), Гарбинье Мугуруса (июнь).