Жулиано прилетел в Стамбул, где пройдет медосмотр в «Фенербахче»
Источник: ФК «Фенербахче»Комментарии
Полузащитник «Зенита»
Жулиано 11 августа прилетел в Стамбул для прохождения медосмотра в «Фенербахче»,
сообщает официальный сайт турецкого клуба.
«Фенербахче» арендует Жулиано, который ранее сообщил
руководству «Зенита», что хочет покинуть клуб из-за недостатка игровой
практики, на один сезон.
Напомним, Жулиано выступает за «Зенит» с лета 2016 года. В составе петербуржцев он провел 38 матчей и забил 15 мячей. Transfermarkt.de оценивает игрока в 9 миллионов евро.
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