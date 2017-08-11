Жулиано прилетел в Стамбул, где пройдет медосмотр в «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Жулиано 11 августа прилетел в Стамбул для прохождения медосмотра в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

«Фенербахче» арендует Жулиано, который ранее сообщил руководству «Зенита», что хочет покинуть клуб из-за недостатка игровой практики, на один сезон.

Напомним, Жулиано выступает за «Зенит» с лета 2016 года. В составе петербуржцев он провел 38 матчей и забил 15 мячей. Transfermarkt.de оценивает игрока в 9 миллионов евро.

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