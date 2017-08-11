Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм станет послом «Реала», сообщил президент клуба Флорентино Перес.

Бекхэм играл за «Реал» в 2003-2007 годах и в 155 матчах забил 20 голов, выиграв с командой чемпионат Испании.

«Великие игроки помогали нам создавать имидж клуба, начиная с 2000 года. Это Фигу, Зидан, Роналдо и Бекхэм. Они остаются нашими послами. Зидан как тренер, Роналдо, Роберто Карлос… А теперь и Бекхэм присоединяется к нам в качестве посла», – приводит Football Espana слова Переса.

Напомним, Бекхэм также играл в «Манчестер Юнайтед» (1992-2003), «Лос-Анджелес Гэлакси» (2007-2012), «Милан» (2008, 2009), «ПСЖ» (2013).

В составе «Реала» он также выиграл Суперкубок Испании (2003).