«Зенит» откроет развлекательную зону на стадионе «Санкт-Петербург»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
На стадионе «Санкт-Петербург»
появится развлекательная зона «Зенита» «Фан-променад».
«Фан-променад» откроется перед игрой 6-го тура РФПЛ против «Ахмата»
и будет работать на всех домашних матчах «Зенита». Болельщики смогут нарисовать
баннер, нанести на себя или аквагрим, поиграть в настольный футбол, увидеть
футбольных фристайлеров, посетить первый в барбершоп и сделать снимок в
фотобудке.
Напомним, матч «Зенит» – «Ахмат» состоится 13 августа
и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ,
команда из Грозного с девятью баллами идет на шестом месте.
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