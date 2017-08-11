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«Зенит» откроет развлекательную зону на стадионе «Санкт-Петербург»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

На стадионе «Санкт-Петербург» появится развлекательная зона «Зенита» «Фан-променад».

«Фан-променад» откроется перед игрой 6-го тура РФПЛ против «Ахмата» и будет работать на всех домашних матчах «Зенита». Болельщики смогут нарисовать баннер, нанести на себя или аквагрим, поиграть в настольный футбол, увидеть футбольных фристайлеров, посетить первый в барбершоп и сделать снимок в фотобудке.

Напомним, матч «Зенит» – «Ахмат» состоится 13 августа и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, команда из Грозного с девятью баллами идет на шестом месте.

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