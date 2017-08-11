Роман Дворянкин: На сегодняшний день 5-6 место – это справедливый для нас результат

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал выступление команды на The International 2017.



«Это сложновато принять, но на сегодняшний день 5-6 место – это справедливый для нас результат. В отдельно взятой игре мы способны показывать чемпионскую игру, но на длинной дистанции турнира итог в целом закономерный. За год совместной игры ребята выиграли два турнира, дошли до финала мейджорах и повторили лучший результат Virtus.pro, заработав самые большие призовые в истории организации как в отдельно взятом турнире, так и за календарный год.



Впереди нас ждут пару недель отпуска и новый сезон с кучей мейджоров. Я бы хотел поблагодарить наших болельщиков за бессонные ночи во время двух победных BTS и это The International, безумную поддержку в Киеве и на Эпицентре. Надеюсь, вы видите, как мы меняемся к лучшему для вас: больше ярких игр и интересных сюжетов в наших соцсетях и на официальном сайте, меньше скандалов и дизбандов. Так победим!»



Напомним, что Virtus.pro уступила Team Liquid (1:2) в четвертом раунде нижней сетки плей-офф. Коллектив занял 5-6 место и заработал 1 093 000 долларов.



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