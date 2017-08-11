Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Фенербахче» подписал нападающего Сольдадо

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

«Фенербахче» подписал контракт с нападающим Роберто Сольдадо, ранее выступавшим за «Вильярреал», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по данным СМИ, сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сольдадо провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Полузащитник Кашчелан перешел в «Тамбов»Полузащитник Младен Кашчелан, досрочно расторгший контракт с «Тосно», внесен в заявочный лист «Тамбова», сообщается на официальном сайте ФНЛ.Бекхэм станет послом «Реала»Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм станет послом «Реала», сообщил президент клуба Флорентино Перес.Жулиано прилетел в Стамбул, где пройдет медосмотр в «Фенербахче»Полузащитник «Зенита» Жулиано 11 августа прилетел в Стамбул для прохождения медосмотра в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкого клуба.Федерация футбола Франции получила трансферный сертификат НеймараФедерация футбола Франция сообщила о получении международного сертификата на трансфер форварда Неймара.
Футбол
Сергей Собянин: Стройка в «Лужниках» не помешает проведению ЧМ-2018
Футбол
Бекхэм станет послом «Реала»
Футбол
Жулиано прилетел в Стамбул, где пройдет медосмотр в «Фенербахче»
Футбол
Виктор Гончаренко: Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, ЦСКА по инерции бежал в атаку
все новости
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Роберто Сольдадо
Роберто Сольдадовсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы