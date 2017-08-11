«Фенербахче» подписал нападающего Сольдадо

«Фенербахче» подписал контракт с нападающим Роберто Сольдадо, ранее выступавшим за «Вильярреал», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по данным СМИ, сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сольдадо провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.