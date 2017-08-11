Официально: СКА обменял нападающего на вратаря «Спартака»
Источник: ХК СКАКомментарии
СКА обменял
нападающего Виктора Комарова на вратаря «Спартака» Никиту Лысенкова, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Комаров провел сезон-2016/17 в «Ладе», в составе которой
набрал 25 (12+13) очков. Лысенков играл за МХК «Спартак» в МХЛ.
Напомним,
с 14 по 17 августа СКА сыграет в Петербурге на Турнире памяти Пучкова.
Соперниками армейцев станут «Сочи» и сборная Канады.
Первый официальный матч нового
сезона СКА проведет 21 августа против ЦСКА.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически