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Официально: СКА обменял нападающего на вратаря «Спартака»

Источник:  ХК СКАКомментарии

СКА обменял нападающего Виктора Комарова на вратаря «Спартака» Никиту Лысенкова, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Комаров провел сезон-2016/17 в «Ладе», в составе которой набрал 25 (12+13) очков. Лысенков играл за МХК «Спартак» в МХЛ.

Напомним, с 14 по 17 августа СКА сыграет в Петербурге на Турнире памяти Пучкова. Соперниками армейцев станут «Сочи» и сборная Канады.

Первый официальный матч нового сезона СКА проведет 21 августа против ЦСКА.

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