Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» намерен сбить цену на полузащитника «Эвертона» Баркли до 25 млн фунтов

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» не оставляет попыток приобрести у «Эвертона» полузащитника Росса Баркли, однако стороны пока сильно расходятся в вопросе суммы возможного трансфера, сообщает The Sun.

По данным издания, лондонский клуб готов выложить за 23-летнего хавбека сборной Англии 25 миллионов фунтов, тогда как ливерпульская команда оценивает его вдвое дороже. Тем не менее «синие» надеются существенно сбить цену на Баркли, который отказался продлевать контракт с «Эвертоном».

Его действующее соглашение с «ирисками» истекает через 12 месяцев.

Баркли является воспитанником клубной академии «Эвертона», в основной команде выступает с 2013 года.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Англии 36 матчей, забил пять мячей и отдал восемь результативных передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Жулиано прилетел в Стамбул, где пройдет медосмотр в «Фенербахче»Полузащитник «Зенита» Жулиано 11 августа прилетел в Стамбул для прохождения медосмотра в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкого клуба.Медель станет игроком «Бешикташа»Защитник «Интера» Гари Медель станет игроком турецкого «Бешикташа».Юрий Семин: Об интересе «Локомотива» к Веллитону первый раз слышуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что первый раз слышит об интересе железнодорожников к бывшему нападающему столичного «Спартака» Веллитону.Президент «Урала»: Поступило предложение по трансферу Лунгу от зарубежного клубаЕкатеринбургский «Урал» получил предложение от зарубежного клуба по трансферу полузащитника Чисамбы Лунгу.
Футбол
Сергей Собянин: Стройка в «Лужниках» не помешает проведению ЧМ-2018
Футбол
Бекхэм станет послом «Реала»
Футбол
Жулиано прилетел в Стамбул, где пройдет медосмотр в «Фенербахче»
Футбол
Виктор Гончаренко: Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, ЦСКА по инерции бежал в атаку
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Росс Баркли
Росс Баркливсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы