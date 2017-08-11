«Челси» намерен сбить цену на полузащитника «Эвертона» Баркли до 25 млн фунтов

«Челси» не оставляет попыток приобрести у «Эвертона» полузащитника Росса Баркли, однако стороны пока сильно расходятся в вопросе суммы возможного трансфера, сообщает The Sun.

По данным издания, лондонский клуб готов выложить за 23-летнего хавбека сборной Англии 25 миллионов фунтов, тогда как ливерпульская команда оценивает его вдвое дороже. Тем не менее «синие» надеются существенно сбить цену на Баркли, который отказался продлевать контракт с «Эвертоном».

Его действующее соглашение с «ирисками» истекает через 12 месяцев.

Баркли является воспитанником клубной академии «Эвертона», в основной команде выступает с 2013 года.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Англии 36 матчей, забил пять мячей и отдал восемь результативных передач.